İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ordu'da trafik kazası: 1'i çocuk 4 yaralı

Ordu'da trafik kazası: 1'i çocuk 4 yaralı
Ordu'da trafik kazası: 1'i çocuk 4 yaralı

Ordu’nun Altınordu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1’i çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, Altınordu ilçesi Şahincili Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.B. idaresindeki 61 EH 778 plakalı otomobil ile H.A. idaresindeki 52 AD 493 plakalı minibüs çarpıştı. Kazanın etkisiyle otomobil sürücüsü ile birlikte her iki araçta yolcu olarak bulunan biri küçük yaşta toplam 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere götürüldü. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırılırken, polis ekipleri soruşturma başlattı.

Selim Kuşcu

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.