Ordu'da trafik kazası: 2 yaralı

Kazada her iki otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralılardan Veysel A., olay yerine çağrılan Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Ünye İtfaiye Gurup Amirliği ekipleri tarafından otomobilden çıkarıldı. Yaralılar ambulanslara Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilirken, Ünye İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Sahil Yolu'nda trafik kontrollü olarak sağlandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ümit Güngör

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