Ordu'da trafik kazası: 3 genç yaralı

Kaza, Altınordu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 4 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında dolaşmak için sokağa çıkan, Emircan Pınarbaşı (22) idaresindeki 52 EF 154 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki arsaya istikametine takla attı. Kazada, sürücü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan Musa Okutan (18) ile Bedirhan Pınarbaşı (18) hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Ordu Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Selim Kuşcu

