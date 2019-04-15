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Ordu'da trafik kazası: 6 yaralı

Ordu'da trafik kazası: 6 yaralı
Ordu'da trafik kazası: 6 yaralı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, Fatsa-Kumru karayolunun 5. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osman Yanık yönetimindeki 34 AFS 227 plakalı otomobil, İsmet Sarıhan'ın kullandığı 52 KB 090 plakalı kamyonet ve Osman Korgancı yönetimindeki 52 AAL 871 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan Elif Ecem Korgancı, Merve Korgancı, Yeter Korgancı, Şükriye Korgancı, Alper Korgancı ve Osman Korgancı yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Fatsa Devlet Hastanesi ve ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı.
Kaza nedeniyle trafik yaklaşık yarım saat tek şeritten sağlandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.  

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