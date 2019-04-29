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Ordu'da trafik kazası: 8 yaralı!

Ordu'da trafik kazası: 8 yaralı!
Ordu'da trafik kazası: 8 yaralı!

Ordu’nun Fatsa ilçesinde kamyonetle minibüsün çarpıştığı trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Kaza, Fatsa-Aybastı karayolu Meşebükü Mahallesi'nde meydana geldi. Burhan Gürpınar yönetimindeki 52 DM 380 plakalı kamyonet ile Salih Susam'ın kullandığı 52 ET 291 plakalı minibüsün çarpışması sonucu sürücülerle birlikte Kansu Susam Güler, Sarıgül Susam, Asu Bilge Susam, Derya Kahraman, Beril Su Kahraman ve Gülüşan Susam yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra ambulanslarla Fatsa Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye kaldırdı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

Ahmet Altay
 

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