Ordu'da turistik otel alevlere teslim oldu

Yangın, Kabadüz ilçesi Çambaşı Yaylası Emine Pınarı mevkisinde bulunan bir turistik otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içerisinde müşterilerin de bulunduğu turistik otelde gece saat 01.00 sıralarında yangın çıktı.

Durumu fark eden müşteriler oteli boşalttı, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangını söndürerek kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle otelde büyük çaplı hasar oluşurken, can kaybı ve yaralanmanın olmaması ise teselli oldu.

Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

Metin Akyürek



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