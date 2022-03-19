Ordu'da yaşanan heyelanda elektrik direğinin yıkılma anı kamerada

Ordu genelinde etkili olan kar yağışının ardından eriyen kar suları, toprak zeminin yumuşamasına sebep oldu. Kumru ilçesinde 7 mahallenin geçiş yolu olan Duman Mahallesi'nde yumuşayan toprak zeminin kayarak heyelana neden olması sonucu yol kenarındaki istinat duvarı çöktü.

Heyelanla birlikte burada bulunan elektrik direği de toprak zeminle birlikte kayarak aşağı uçtu. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Elektrik direğinin telleri koparken, bölgeye sevk edilen elektrik arıza ekipleri alanda güvenlik önlemlerini alarak çalışma başlattı.Karayolu ekipleri de önlem aldı.

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (YEDAŞ) ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu, kopan elektrik telleri onarılarak yeniden enerji verildi.

Mehmet Evin

