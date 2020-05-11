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Ordu'da yaylalara göç sürüyor

Ordu'da yaylalara göç sürüyor
Ordu'da yaylalara göç sürüyor

Ordu’da baharın gelmesiyle yaylacıların, koyun sürüleriyle birlikte yüksek kesimli bölgelere yolculukları da başladı.

Ordu'nun yüksek kesimli arazilerine, ilkbaharda göç etmeye başlayan yaylacılar, renkli görüntüler oluşturuyor.

Özellikle küçükbaş hayvanları ile birlikte saatlerce süren zorlu yolculuğu, kimi zaman mola vererek sürdüren sürü sahipleri, yılın yaklaşık 4 ayını burada hayvanları ile birlikte geçiriyor. Özellikle hayvanlarını otlatmak için yaylalara giden sürü sahipleri, buralarda kaldıkları süre içinde hem kışın tüketecekleri süt ürünlerini elde ediyor hem de hayvanları için otlar biçiyor.

Yaklaşık 4 ay boyunca kalacakları yaylalara ulaşmak için çoğu zaman sürülerin taşıt yolunu kullanması ise güzel görüntüler oluşturuyor.

Selim Kuşcu
 

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