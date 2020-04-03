İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ordu'da yıldırım düştü: 1 ölü, 1 yaralı

Ordu'da yıldırım düştü: 1 ölü, 1 yaralı
Ordu'da yıldırım düştü: 1 ölü, 1 yaralı

Ordu'nun Çatalpınar ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı, 2 hayvan da telef oldu.

Olay, Çatalpınar ilçesine bağlı Keçili Mahallesi'nde meydana geldi. Aşırı yağmur neticesinde hayvanlarını ahıra almak için dışarı çıkan Gülizar Karakuş ve Mustafa Karakuş çifti o anda yıldırım düşmesi sonucu ağır yaralandı. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri geldi. Ağır yaralı karı-koca, ambulansla Çatalpınar Aile Sağlığı Merkezine kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Gülizar Karakuş hayatını kaybederken Mustafa Karakuş'un ise tedavisi devam ediyor.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ahmet Altay
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.