Ordu'da yol ortasındaki yüksek gerilim hattı direği şaşırtıyor

Altınordu ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan ve bir yolu ortadan ikiye bölen, Türkiye Elektrik İletim A.Ş.'ye (TEİAŞ) ait olan yüksek gerilim hattını taşıyan direk, görenleri hayrete düşürüyor. Mahallenin oldukça işlek yollarından birinin ortasında kalan ve yaklaşık 50 yıl önce, henüz ortada yol yokken yapılan yüksek gerilim hattı direği, yol yapıldıktan sonra kaldırılmadı. Mahalleli, yüksek gerilim enerjisini Giresun bölgesine taşıyan hattın bağlı olduğu direğin, kimi zaman kazalara da sebebiyet verdiğini ve mahalleli olarak kendilerinin de tedirgin olduklarını söylediler.

Selim Kuşcu

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