Ordu'daki FETÖ soruşturmasında, tutuklu bulunan 15 sanıktan 4'ü tahliye edildi

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, örgütün kentteki yeni yapılanmasına yönelik 44 şüpheliden 41'i hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmış, 3 kişi ise bu dosyadan tefrik edilmişti. 27 Eylül 2021 tarihinde adliyeye sevk edilen 41 şüpheliden 21'i tutuklanarak ceza evine gönderilmişti.

5 Ocak tarihinde görülen ilk duruşmada ise 6 sanık tahliye edildi, 8 kişi bu dosyadan ayrıldı, hazır bulunmayan 9 kişi de bir sonraki duruşmada dinlenmesine karar verildi.

Bugün (9 Şubat 2022) Ordu 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada ise sanıkların ifadelerine başvuruldu. Mahkeme heyeti, geçtiğimiz duruşmada, bir sonraki duruşmada dinlenilmesine karar veren 9 sanığı ve tutuklu bulunan 15 sanığı dinledi.

Tutuksuz sanıklardan öğretmenken ihraç edilen C.G, bu örgütün üyesi olmadığını ileri sürerek, geçimini özel derslerle sağladığını, çocuklara ders verdiğini söyledi. Örgütsel içerikli ders vermediğini ileri süren C.G., bu iddianın korkunç olduğunu belirtti. Tutuksuz yargılanan diğer sanıklar G.A., G.G. M.K., S.K., Ö.Y., C.A., U.G., M.Y. isimli sanıklar da üzerlerine atılan suçlamaları kabul etmedi.

Tutuklu bulunan ve duruşmaya Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılım sağlayan H.T., A.M., C.C., İ.S., M.A., V.A., M.G., H.K., M.D., M.K., M.G., U.D., F.A.İ, H.K., Z.Ö. isimli 15 sanık da bir önceki mahkemedeki savunmalarını yineleyerek, tahliye talebinde bulundu.

Mahkemeye heyeti, V.A., M.A., U.D., H.K. isimli sanıkların tahliyesine, diğer 11 sanığın ise tutuklunun hallerinin devamına karar verdi.

Selim Kuşcu



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