Ordu'daki ‘Fil Kayası' görenleri şaşırtıyor

Ordu'nun Kumru ilçesine bağlı Duman Mahallesi'nde bulunan ve vatandaşlar tarafından ‘Fil Kayası' olarak adlandırılan kaya, görenleri şaşırtıyor. Kendiliğinden oluşan ve uzun yıllar deforme olmadan duran kaya, doğru açıdan bakıldığında uyuyan bir fili andırıyor. Mahallede bulunan derenin hemen kenarında bulunan ve güzel bir görsel sunan Fil Kayası, görenleri hayrete düşürürken, mahalle muhtarı, definecilerin kaya etrafında arama yaptıklarını belirtiyor.

“File çok fazla benziyor”

Mahalle Muhtarı Mevlüt Dikili, definecilerin gelerek kayada arama yaptıklarını söyledi. Kayanın, fili çok fazla anımsattığını ve görenlerin şaşırdığını anlatan Muhtar Dikili, “İki tarafta da kulakların çıkıntıları belli. File çok fazla benziyor. Bu kayayı gören bazı kişiler sonradan yapılmış diyor, bazıları da doğal olduğunu söylüyor. Biz kendimizi bildik bileli de bu şekilde. Filden daha büyük ama filin aynısı” şeklinde konuştu.

“Uyuyan bir fili andırıyor”

Fil şeklindeki kayayı çocukluktan itibaren bildiklerini belirten Kerim Kuşcu ise, “Fil Kayası kendimi bildim bileli var. Küçükken buraya oyun oynamaya gelirdik ve biz o zamanda kayayı file benzetirdik. Zaten bakıldığı zaman oturan bir fili andırıyor. Buraya kimi zaman ziyaretçiler gelir. Gelenler gerçekten file çok benzetiyor. Kulak yapısı ve hortum yapısı ile uyuyan bir fili andırıyor” ifadelerini kullandı.

Selim Kuşcu



