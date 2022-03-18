Ordu'daki heyelanda boşaltılan daire sayısı 51'e çıktı

Olay, ilçeye bağlı Samur Mahallesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 bloklu ve 36'şar daireli Kınalı Kent Sitesi önünde bulunan rögar, taşarak perde altından akmaya başladı. Sitenin perde duvarı altından taşan suların etkisiyle oluşan heyelan, alt kısımda bulunan evlere ulaştı. Olaya, Ordu Su ve Kanalizasyon İşleri (OSKİ) ekipleri ile Kumru Belediyesi ekipleri müdahale etti.

Meydana gelen heyelanın ardından dün alt kısmı boşalan Kınalı Kent Sitesi'nin istinat duvarı bugün yıkıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, itfaiye, AFAD ve belediye ekipleri, alanda çalışma başlattı. Ekipler alanda güvenlik çemberi oluştururken, istinat duvarının yıkıldığı sitenin alt caddesinde bulunan 3 binada toplam 15 daire ile 3 işyeri boşaltıldı. Ekiplerin yaptıkları incelemelerin ardından ise sitenin A bloğundaki bulunan 36 daire için daha boşaltılma kararı alındı. Bu kapsamda toplam boşaltılan daire sayısı 51'e yükseldi.

AFAD yetkilileri evleri hakkında boşaltılma kararı verilen vatandaşlar görüşerek, süreç hakkında bilgi verdi.



Mehmet Evin

