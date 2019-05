Ordu'daki heyelanın bilançosu ağır

Ordu Valisi Seddar Yavuz, Aybastı ilçesindeki heyelan bölgesinde incelemelerde bulundu. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler ile birlikte yıkılan evlerin bulunduğu gezen Vali Yavuz, yetkililerde bilgi aldı. Vatandaşların sıkıntılarını dinleyerek, gerekli yardımların yapılacağı bilgisini paylaşan Vali Yavuz, heyelanın ilk belirtisinin şubat ayı içerisinde yaşandığını hatırlattı.

Vali Seddar Yavuz, “İlk heyelan şubat ayında ilk heyelan meydana geldi ve ona bağlı olarak vatandaşlarımızın can güvenliği için 20 binada 29 konutu tahliye ettik. Dün heyelan şiddetini arttırdı ve önemli bir heyelan meydana geldi. Şu ana kadar 61 bina ve 80 konutu tahliye etmek durumunda kaldık. Şu an itibari ile 22 bina 31 konut ve bir cami maalesef yıkıldı” dedi.

“Acil ihtiyaç ödemeleri gerçekleşecek, vatandaşlar mağdur olmayacak”

Ordu Valisi Seddar Yavuz, “Devletimiz tüm imkanları ile seferber oldu” diyerek, şöyle devam etti:

“Şu anda hepimiz buradayız, tüm teknik ekip burada. Yeni tespitler yapıyoruz. Muhtemel heyelanın etki alanlarını belirlemek bakımından özellikle vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlamak bakımından her türlü tedbiri alıyoruz. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için tahliye kararı verdiğimiz evlerde süratle kira yardımlarını gerçekleştiriyoruz. Diğer acil ihtiyaçları için de gerekli ödemeleri süratle gerçekleştireceğiz.”

Şu ana kadar 214 bin 500 TL kira yardımı ve nakit ödemesi yapıldığını hatırlatan Vali Seddar Yavuz, yapılacak olan tespitler neticesinde ödemelerin devam edeceği bilgisini paylaştı. Vali Seddar Yavuz, özetle şunları söyledi:

“Öncelikle başta Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız, kurum ve kuruluşlarımızın temsilcileri sürekli konu ile alakadarlar ve gerekli emir ve talimatları bize vererek, her türlü tedbirin alınmasını ve gerekli yardımların yapılması konusunda emir ve talimatları var. Biz de bu emir ve talimatlar çerçevesinde vatandaşlarımızın yanında olarak, onların dertlerini çözmeye gayret ediyoruz.”

Selim Kuşcu