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Ordu'daki silahlı arazi kavgası cinayete dönüştü

Ordu'daki silahlı arazi kavgası cinayete dönüştü
Ordu'daki silahlı arazi kavgası cinayete dönüştü

Ordu’nun Gölköy ilçesinde arazi meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada, yaralanan 4 kişiden biri, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Gölköy ilçesi Damarlı Mahallesi'nde arazi anlaşmazlığı yüzünden çıktığı iddia edilen silahlı kavgada, tüfekle vurularak ağır yaralanan Cihat Çelenk, tedavi gördüğü Ordu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aynı olayda Güner A., Cengiz Ç. ve Ferdi Ç.'nin ise tedavileri devam ediyor.

4 şüpheli gözaltına alındı 

Dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Damarlı Mahallesi'nde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavga olayına karıştığı iddia edilen 4 kişi jandarma ekiplerince gözaltına alınırken konuyla alakalı soruşturma sürüyor.  

Selim Kuşcu
 

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