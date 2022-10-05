Ordudan ihraç edilen FETÖ'cü eski binbaşı G.S İstanbul'da yakalandı

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, “FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü” faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde, ordudan ihraç edilen firari bir binbaşının izini sürdü. Yürütülen soruşturma çerçevesinde harekete geçen TEM ekipleri, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından binbaşı rütbesindeyken örgüt ile iltisaklı olduğu gerekçesi ile ihraç edilen ve hakkında aranma kaydı bulunan G.S.'nin İstanbul'da olduğu bilgisine ulaştı. İlk olarak zanlının saklandığı yer tespit edildi. Ardından operasyon için düğmeye basıldı.

Sadık Kahraman

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