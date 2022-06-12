İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Ordulu şehit Samsun'da gözyaşları içinde karşılandı

Ordulu şehit Samsun'da gözyaşları içinde karşılandı
Ordulu şehit Samsun'da gözyaşları içinde karşılandı

Pençe-Kilit Operasyonu’nda Kuzey Irak’ta hain terör örgütlerince yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Ordulu Uzman Çavuş Gökhan Demir, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda gözyaşları içinde törenle karşılandı.

Ordulu şehit Samsun'da gözyaşları içinde karşılandı - Tıkla İzle

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 11 Haziran 2022 tarihinde, teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu Ordu'nun Ünye ilçesinden Uzman Çavuş Gökhan Demir şehit oldu. Şehit Gökhan Demir'in naaşı askeri uçakla saat 13.00 sıralarında Samsun Çarşamba Havaalanına getirildi. Burada şehit askeri ailesi ve yakınları gözyaşları içinde karşıladı.

Emniyet mensupları ve askeri erkanın da katıldığı karşılama töreninde gözyaşları sel oldu. Karşılama törenine, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Ordu Valisi Tuncay Sonel, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Hilmi Güler, askeri erkan, emniyet mensupları, daire müdürleri, sivil toplum örgütü temsilcileri, şehidin babası Yaşar Demir ve kardeşleri ile yakınları katıldı.

Şehidin ailesinin feryatları yürekleri dağladı. Şehit asker için havalimanında dua yapıldı. Duanın ardından şehit askerin naaşı Ordu Büyükşehir Belediyesine ait cenaze aracına konularak toprağa verilmek üzere Ünye'nin İnkur Mahallesi'ne gönderildi.

Muhammer Ay
 

İLGİLİ HABER
Şehit cenazesini hava limanında protokol karşıladı Şehit cenazesini hava limanında protokol karşıladı
İLGİLİ HABER
Gaziantepe şehit ateşi düştü | Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Ali Çap Gaziantep’e şehit ateşi düştü | Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Ali Çap
İLGİLİ HABER
Bayramdan sonra düğünü vardı, şehit oldu Bayramdan sonra düğünü vardı, şehit oldu
İLGİLİ HABER
Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 2 asker şehit oldu Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 2 asker şehit oldu

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.