Ordulu sporcu Avrupa şampiyonu oldu

İspanya'nın Marine D'Or kentinde düzenlenen tekvando şampiyonasının 1.ci gün müsabakalarında aldığı sonuçla Avrupa şampiyonu olan Server Balaban, "Hedefim Avrupa şampiyonu olmaktı, çok şükür ki Avrupa şampiyonu oldum. Güçlü rakiplerim vardı. Her rakibi antrenörlerimin bana verdiği taktik disiplinle yendim. Buradaki turnuvada Avrupa şampiyonu olup Türk bayrağımızı göndere çektirerek İstiklal Marşımızı dinlettim. Avrupa şampiyonu olup bayrağımızı göndere çektirerek İstiklal Marşımızı dinletmek hayalimdi, bunu gerçekleştirmenin gururunu yaşadım. Bana güvenenlere ve emek veren hocalarıma teşekkür ediyorum. Antrenörlerimin sayesinde bu büyük başarıyı elde ettim. Hedefim olimpiyatlar" dedi.



Tekvando teknik direktörü Halil Öziş ise duygularını şöyle ifade etti: "Bir Avrupa şampiyonluğunu daha yakladık. Bu başarılar kolay gelmiyor. Bu Avrupa şampiyonluğunun arkasında müthiş bir emek ve planlama var. Bizim hikayemiz müthiş. İlgilenenlerin ve ilgililerin okuması gerekir ki, bizim emeklerimizi anlasınlar. 48 kg'da Server Balaban'ın Avrupa şampiyonu olması emeklerimizin karşılığını görmek açısından bizi mutlu etti" diye konuştu.

Metin Akyürek

