Ordu'nun kuş cenneti: Hoynat Adası

Tepeli karabatak kuşlarının yuva yaptıkları iki yerden birisi olduğunu bilinen Hoynat Adası'nda, geçen yıllarda 90 çift tepeli karabatak ile 250 çift gümüş martının yaşadığı tespit edildi. Kuşların yaşam alanı olduğu için girişlerin yasak olduğu ada, kuş gözlemciliği açısından da önem teşkil ediyor.

Yapılan çevre düzenleme çalışmalarının ardından ziyaretçilerin beğenisi arttı

Geçen yıllarda, denizciler tarafından depo ve sığınak olarak kullanıldığı da bilinen ada ‘Önemli Kuş Alanı' seçildiği için, burası kuşların doğal yaşam alanı olarak bırakılmış. Ada etrafında Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Perşembe Belediyesi tarafından yapılan çevre düzenlemeleri ve güzelleştirme çalışmalarının ardından ziyaretçilerin ilgi noktalarından biri olma özelliğini de taşıyor. Zemini doğal taşlarla kaplanarak oluşturulan seyir terasına yerleştirilen ada için seyir dürbünleri, ziyaretçilerin kuş gözlemi yapmasına olanak sağlıyor, adayı gözlemlemek için il dışından gelenler dahi oluyor.

“Ordu'yu çok sevdik

Seyahat için Kastamonu'dan Ordu'ya gelen ve Hoynat Adası'nı ziyaret eden Gülhan Uluay, “Ordu'yu çok beğendik ve severek geziyoruz. Burası çok güzel ve memnun kaldık” dedi.

Faruk Uluay, “Ordu çok güzel, yeşili ve doğası çok güzel. Kentin tüm güzelliklerini görmek istiyoruz. Buraya üçüncü gelişim ve çok seviyoruz” şeklinde konuştu.

“Bu türlerin korunması lazım”

Ahmet Safa Çağan ise “Hoynat Adası yeşil ve mavinin buluştuğu nokta. Ailelerin rahatlıkla gelip görebilecekleri bir yer. Soyu tükenme tehlikesi olan kuşların korunma altına alınması lazım. Bu türlerin kaybolmaması lazım” diye konuştu.

Uğur Kahyaoğlu

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