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Ordu'nun sokak ve caddelerinde insan yoğunluğu

Ordu'nun sokak ve caddelerinde insan yoğunluğu
Ordu'nun sokak ve caddelerinde insan yoğunluğu

Tüm Türkiye’de 2 günlük uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sonra ermesi ile birlikte Ordu’da sokak ve caddelerde insan yoğunluğu yaşanıyor.

Tüm Türkiye'de hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından 2 gün boyunca sokak ve caddeler nerdeyse bomboş kaldı. Bu sabah saat 05.00 itibariyle sona eren kısıtlama sonrası insanlar yeniden sokaklara döküldü. Kentin en işlek cadde ve sokaklarında insan yoğunluğu yaşandı.

Ordu'nun yoğunluk haritası kırmızıya dönüştü

Sağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasında ise Ordu'da artan vakalar nedeniyle harita kırmızıya dönüştü. Yoğun caddem ve sokakların yanı sıra neredeyse tüm şehri etkisi altına alan yoğunluk, haritada korkutan görüntüler oluşturdu.

Vatandaşlar, acil işi olmayan insanların dışarı çıkmaması konusunda uyarıda bulunurken, maske, mesafe ve temizlik uyarısı yaptı. Vatandaşlar, korona virüs ile insanların kendilerinin mücadele etmesi gerektiğini belirtirken, polis, bekçi ve zabıta ekipleri ise kentte denetimlerini sürdürüyor.

Selim Kuşcu

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