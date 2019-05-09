Ordu'nun yöresel yemekleri Türkiye'ye tanıtılacak

Ordu'nun gelişimine katkı sağlamak ve yörenin lezzetlerinin Türkiye çapında tanıtılması amacıyla düzenlenen organizasyonda konuşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, “Bölgenin ve ilimizin mahalli yemeklerini tanıtmak istiyoruz. Ordu'da hem eko turizmi oluşturalım hem de gurmelerin çekim merkezi olsun diye burada Ünye'nin ve Ordu'nun özel yemeklerini tanıtmak istiyoruz. En iyi tanıtma ispat yollu tanıtmadır” dedi.

“Yaptığınız işe sevgi katmak onları değerli kılıyor”

Programa yemekler hazırlayarak katkı sağlayan Gül Alıcı sevgiyle bu işi yaptıklarını ifade ederek, “Ek iş olarak yöresel yemeklerimizi yapıyoruz. Anne tadında yemeklerimizi misafirlerimize sunuyoruz. Burada yöresel yeşilliklerimizi, tatlılarımızı, böreklerimizi ve ilimize ait her çeşit yemeği bulmak mümkündür. Melocandan tutun da galdirik kavurmasına kadar burada ilimize ait çeşitli yemeklerimizi sunuyoruz. Ev yemeği tadında doğal yemeklerden tatmak isteyenlere birçok alternatif sunmuş oluyoruz. Aynı zamanda lezzetlerimizi de tanıtmış oluyoruz. Tabi ki bu işin kazancı var ama öncelikle yaptığınız işe sevgi katmak onları değerli kılıyor” diye konuştu.

“bütün yöresel çeşitlerimiz burada mevcut”

Yöresel yemek hazırlayanlardan Öznur Hanım ise “Burada bütün yöresel yemekleri diğer ekip arkadaşlarımızla beraber yaptık. Isırgan çorbamızı ve diğer tatları da misafirlere tattırarak onları memnun etmeye çalışacağız. Menümüzde kiraz turşusu, sütlücan, melocan, galdirik, kavurma, pirinçli, Gürcü kavurması, üzüm suyundan papa ve birçok lezzetimiz var. Herkesi bu yemekleri tatmaya davet ediyoruz” şeklinde konuştu.

Metin Akyürek

