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Ordu'ya şehit ateşi düştü |Jandarma Astsubay Çavuş Burçin Damcı

Ordu'ya şehit ateşi düştü |Jandarma Astsubay Çavuş Burçin Damcı
Ordu'ya şehit ateşi düştü |Jandarma Astsubay Çavuş Burçin Damcı

Şırnak’ın Silopi ilçesinde yürütülen operasyonda EYP patlaması sonucu bir asker şehit düştü.

Şırnak'ın Silopi ilçesi Cudi Dağı bölgesinde yürütülen operasyonda, Cizre İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Astsubay Çavuş Burçin Damcı, sabah saatlerinde el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu şehit oldu.

Aslen Giresunlu olan ancak Ordu'da yaşayan aileye acı haber askeri yetkililer tarafından verildi. Şehit Damcı'nın Akyazı Mahallesi'ndeki babaevi ve sokak Türk bayrakları ile donatıldı. Baba Bahittin ve anne Emine Damcı çiftinin oğlu olan şehit Burçin Damcı'nın 29 yaşında ve bekar olduğu, 2 yıl önce göreve başladığı öğrenildi.
Ordu Valisi Seddar Yavuz ve eşi Selda Yavuz, şehidin evine taziye ziyaretinde bulundu.  

Selim Kuşcu
 

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