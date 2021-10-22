Örenli Barajı ekonomiye yılda 5 milyon 890 bin TL katkı sağlayacak

Kütahya'nın Simav ilçesindeki Örenli Barajı'nda çalışmaların devam ettiğini belirten DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, tamamlanması ile barajda depolanacak su ile 3 bin 200 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağını söyledi. İçmesuyu deplase hattı ile dipsavak cebri boru imalatlarının tamamlandığını ifade eden Yıldız, “Gövde kazı-dolgu, enjeksiyon ve dolusavak imalatları ile ulaşım yolu tamamlanarak su tutulacaktır” dedi.

Yıldız, temelden yüksekliği 42 metre ve su depolama kapasitesi 740 bin metreküp olan Örenli Barajı'nın 2021 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 5 milyon 890 bin TL katkı sağlanmasının hedeflendiğini söyledi.



Ali Nargüner

