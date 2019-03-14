Organ bağışında Türkiye birincisi oldu

Hastanenin toplantı salonunda yapılan kutlama programına yönetim, doktorlar, hemşireler ve sağlık çalışanları katıldı. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Daha sonra bir konuşma yapan Hastane Başhekim Yardımcısı Ersin Atıcı, bütün hekimlerin 14 Mart Tıp Bayramını kutladı. Atıcı, “ Bugün bizim Bayramımız bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum Bizler ayrıcalıklı insanlarız Çünkü bizler doktoruz, hemşireyiz, sağlık memuru, teknisyen ve sekreterlik tek bir kelime ile hepimiz sağlık ordusuyuz. Bu hastanede çalışıyoruz ve hizmet ettiğimiz varlık insan. İnsan, beden ve ruhtan oluşan bir varlık. Dolayısıyla biz insanların hem ruhuna hem bedenine dokunuyoruz. O yüzden ayrıcalıklıyız. İnsanlara hizmet bizim işimizdir, aşımız, aşkımız ve zevkimizdir. Mesleki olarak ümidimizi, aşkımızı, ortaya koymaya gayret ediyoruz. Bize düşen işimize layıkıyla yapmak ve maddi kazancımızı hak etmek manevi kazancımızı ise kimse ölçemez. Onun karşılığını her şeyi ve herkesin sahibinden bekleriz. İşimiz bir nevi sanattır. Bu sanatın icrası zevkle olur, istekle olur. Bugün bir sevincimiz daha var hastanemiz doktorlarından Genel Cerrahi uzmanımız Dr. Alpaslan Fedayi Çalta Balıkesir'de yılın doktoru seçilmiş ve Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından külliyede ödülü verilecektir. Nice böyle huzuru güzel bayramlara buluşmak üzere hoşça kalın” dedi.

“Organ bağışında Türkiye birincisi olmanın haklı gururunu yaşamaktayız”

Bandırma İlçe Sağlık Müdürü Dr. Başak Şen Ilgaz, 14 Mart Tıp Bayramı'nda sağlık çalışanların gününü kutlarken, Bandırma'daki sağlık yatırımlarından bahsetti. Ilgaz “Ülkemizde 14 Mart 1982'de 2.Mahmut döneminde modern tıp eğitiminin başlangıç günüdür. 14 Mart 1919 İstanbul işgal altındadır. O gün Tıp öğrencileri Haydarpaşa'da toplanıp işgali protesto ederler. Tıp öğrencilerinin protestosuna dönemin önce hocaları ve dönemin hekimleri katılır. Böylece 14 Mart 1919'da bir özgürlük ve bağımsızlık hareket olarak tarihimize kutlanan ilk tıp bayramı olur. Bu kuruluşta payımız olduğu için gururluyuz. Ülkemizde çok iyi yetişmiş üst düzeyde donanımlı yeniliklere açık ve ileri teknoloji uygulayabilen hekimlerimizin sayısı giderek artmaktadır. Hastanemizin birçoğunda yapabilen her türlü organ nakli ve üst düzey ameliyatların yanı sıra verilen nitelikli sağlık hizmeti yurt dışına giden hasta sayımızı azaltmıştır. Nitelikli hekimlerin sağlık çalışanları sayısı arttıkça yeni gelişen teknolojik olan haklara kavuştukça araştırmaya yönelik altyapı ve çalışmalara gereken önem verildikçe ülkemizden yurt dışına giden hasta sayısı daha da azalacak. Sağlık alanında ülkemiz çığır açmaya devam edecektir" dedi.

Ilgaz “Bölgemizde yılın doktoru seçildi”

Mudür Şen sözlerini şöyle sürdürdü: "Bandırma Devlet Hastanesi 2018 yılında ilçe hastaneleri sırasında 29 beyin ölümü ve 9 donör tespiti ve organ bağışında Türkiye birincisi olmanın haklı gururunu yaşamaktayız. Ayrıca Balıkesir bölgesinde yapılan değerlendirmeler sonucu Bandırma Devlet Hastane'mizde Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Alpaslan Fedayi Çalta, yılın doktoru seçilmiş olup ödülünü Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden alacaktır. Kendisini ve ekip arkadaşlarına başarılardan dolayı tebrik ederim. Hekimlerimiz içinde bulundukları konum itibarıyla toplum tarafından zaman zaman haksız yargılamalara maruz kalmak da bu durum hekimlerimizin onur ve gururla zedelemektedir. Birkaç sene öncesine kadar hekimin emeğinin maddi karşılığı olamaz düşüncesi hekimden ve doktorların maddi gelirleri kimse tarafından konuşma konusu yapılmazken, bugün doktorlar toplum vicdanında, yargısız infaza sürdürülmektedir. İlçemizde sağlık alanında yapılan yatırımlar sağlık hizmetlerine insanımıza nitelikli erişilebilir ve layıkıyla olmamızı sağlayacak olup bunların başında yakın zamanda hizmet vermeye başlayacak olan hastanemizin ek binası bulunmaktadır. 3 basamak genel yoğun bakım ünitesi kardiyovasküler cerrahi yoğun bakım ünitesi, 6 ameliyat salonu bir kardiyovasküler cerrahi ameliyathanesi, 1 Anjiyo salonu ve sterilizasyon ünitesi ile yıllık yaklaşık 1 milyon kişiye poliklinik hizmeti veren bölge hastanemizin yükünü bir nebze de olsa hafifletecek olup daha fazla hastaya ulaşma ve hizmet verme şansı verecektir.Ayrıca yaz döneminde hizmet vermesi planlanan 25 ünitelik Ağız ve Diş Sağlığı hizmeti ile vatandaşlarımıza daha hızlı ve nitelikli sağlık hizmeti sunmaya sağlayacaktır"

Serhat Barış