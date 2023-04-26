Organizatör Kürşat Şahin, dünya şampiyonlarını depremzedeler için ringe çıkartacak

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 şubat tarihinde meydana gelen depremlerden 11 il etkilenmiş ve çok sayıda vatandaş hayatını kaybetmişti. Kick Boks'ta dünya şampiyonu olmuş ve dünyada ismini duyurmuş 7 Türk sporcu, Organizatör Kürşat Şahin ve Fight Clup tarafından düzenlenecek karşılaşmalarda 20 Haziran'da ringe çıkacak. Kendisi de Kahramanmaraş Elbistanlı olan ve ailesi depremlerden etkilenen Kürşat Şahin organizasyonunda gerçekleşecek maçlarda 95 kg'da Behram Recepzade; Clyde Brunswijk ile 81 kg'da Adem Bozkurt; Omid Nosrati'yle, 80 kg'da Fatih Ferman; Nikos Tzotzos'la, 61 kg'da Müge Değirmenci; Nadiya Etemadmoghadam'la, 75 kg'da Iraj Moradi; Mehmet Ali Meriç ile, 75 kg'da Ali Göktürk Benli de Ali Reza Ghanbari'yle mücadele edecek.

Maslak Ayazağa'da bulunan Volkswagen Arena'da 20 Haziran'da yapılacak müsabakalar Türkiye dahil olmak üzere 120 ülkede canlı yayınlanacak ve gelirinin tamamı depremzedelere bağışlanacak.

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