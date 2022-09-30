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Organize suç örgütlerine darbe! 'Müsilaj-2 Operasyonu' başlatıldı

Organize suç örgütlerine darbe! 'Müsilaj-2 Operasyonu' başlatıldı
Organize suç örgütlerine darbe! 'Müsilaj-2 Operasyonu' başlatıldı

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinasyonunda 20 ilde organize suç örgütü üyesi 233 şüphelinin yakalanmasına yönelik “Müsilaj-2 Operasyonu" başlatıldı.

Organize suç örgütlerine darbe! 'Müsilaj-2 Operasyonu' başlatıldı - Tıkla İzle

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde organize suç örgütleriyle mücadeleye devam ediliyor. Sahil şeridinde yaşayanların üzerinde baskı, cebir, tehdit ve şiddet kullanarak kendilerini devlet erklerinden üstün göstermeye çalışan, ülke turizmini olumsuz etkileyen mafya tipi organize suç örgütleri ve bu örgütlere silah sağlayan suç gruplarına yönelik cumhuriyet başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda KOM Daire Başkanlığı koordinesinde harekete geçildi.

Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, İzmir, Muğla, Mersin, Bursa, Çanakkale, Samsun, Hatay, İstanbul, Ordu, Tekirdağ, Giresun, Kastamonu, Bartın, Düzce, Rize ve Zonguldak olmak üzere 20 ilde "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgütün faaliyetleri çerçevesinde yağma, tefecilik, tehdit, kasten öldürme" suçlarını işleyen 12 organize suç örgütü tespit edildi.

Ayrıca söz konusu örgütlere silah temin ederek 6136 sayılı Kanun'a muhalefet suçunu işleyen, kamu güvenliği ve barışına tehdit oluşturan 27 suç grubu belirlendi. Bunun üzerine cumhuriyet başsavcılıkları tarafından haklarında gözaltı kararı verilen 233 şüphelinin yakalanması için bu sabah eş zamanlı "Müsilaj-2 Operasyonu" düzenlendi.

Ali Nargüner
 

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