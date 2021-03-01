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Organize suç örgütü üyelerinin silahlı saldırı eylemi kamerada

Organize suç örgütü üyelerinin silahlı saldırı eylemi kamerada
Organize suç örgütü üyelerinin silahlı saldırı eylemi kamerada

İstanbul'da iki hafta önce düzenlenen operasyonla çökertilen çıkar amaçlı suç örgütü üyelerinin, yeni görüntüleri ortaya çıktı. Tefecilik, yağma, gasp, tehdit ve kasten yaralama gibi suçlara karışan çetenin bir kişiye yönelik silahlı saldırı anları kameraya yansıdı.

Organize suç örgütü üyelerinin silahlı saldırı eylemi kamerada - Tıkla İzle

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kağıthane, Eyüpsultan, Şişli, Beyoğlu ve Sultangazi ilçelerinde faaliyet gösteren “Muşlu Uçkanlar” adlı bir suç örgütüne 19 Şubat'ta operasyon düzenlenmiş, ‘tefecilik', ‘yağma', ‘gasp', ‘tehdit' ve ‘kasten yaralama' suçlarını işleyen, E.U. elebaşılığında kurulan ve yöneticiliğini A.D. ile S.Ö.'nün yaptığı çıkar amaçlı suç örgütüne mensup 14 şüpheli yakalanmıştı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edilirken, suç örgütü üyelerinin eylemlerine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Elde edilen görüntülerde, çete üyelerinin bir kişiye yönelik gerçekleştirdikleri silahlı saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı.

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