Organları 3 kişiye umut oldu!

Kahramanmaraş'ta geçirdiği trafik kazası sonrası ağır yaralanan bir kadın Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tedavilere yanıt vermeyen kadın, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden kadının yakınları organları bağışlamak isterken Malatya'dan Kahramanmaraş'a gelen Doç. Dr. Murat Doğan ve beraberindeki heyet kadını yaklaşık 2 buçuk saat süren operasyonunun ardından organları almayı başardı. Operasyon sonucu çıkarılan kalp Ankara Şehir Hastanesi, böbrekler ise Kayseri Erciyes Üniversitesi Hastanesi ve Adana Şehir Hastanesine gönderildi.

Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesinde yapılan başarılı operasyonla 3 hastaya organların gönderildiğini ifade eden Doç. Dr. Murat Doğan, “Bölgemizde çok fazla organ çıkmıyor ve çıkan organlarda çok değerli. Organ bağışında bulunan aileye çok teşekkür ediyoruz. Organları bekleyen hastalar umutla bekliyorlar. Kalbi Ankara'ya gönderdik ve iki böbrekte Adana ve Kayseri'ye gönderildi. Halkımızı organ bağışı yapmaya davet ediyorum” ifadesini kullandı.



Yapılan operasyonun ardından doktorlar Türk Kara Kuvvetlerine bağlı helikopter ile Malatya'ya gitti.Halil Ulubey