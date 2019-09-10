İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Organlarıyla 5 kişiye umut olan öğrencinin sınıfında hüzün hakim

Organlarıyla 5 kişiye umut olan öğrencinin sınıfında hüzün hakim
Organlarıyla 5 kişiye umut olan öğrencinin sınıfında hüzün hakim

Bursa'nın İnegöl ilçesinde geçtiğimiz günlerde trafik kazasında hayatını kaybeden 16 yaşındaki Samet Durmuş'un organları 5 kişiye umut oldu. 2019-2020 eğitim öğretim yılın başlamasıyla birlikte Durmuş'un okuduğu okulda ise hüzün hakim.

Kaza geçtiğimiz günlerde Ahmet Akyollu Caddesi AVM kavşağı üzerinde meydana geldi. 16 yaşındaki Samet Durmuş'un kullandığı plakasız motosiklet, Yusuf B. idaresindeki 16 ADE 330 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan motosikletin sürücüsü Samet Durmuş metrelerce sürüklenerek kafasını yol kenarındaki kaldırıma çarptı. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi yoğun bakım ünitesinde bir hafta sonra hayatını kaybetti. Lise üçüncü sınıfa geçen Samet Durmuş, göz yaşları içinde toprağa verildi.

Hayatını kaybeden Samet Durmuş'un bütün organları ailesi tarafından bağışlandı. Durmuş'un organları 5 kişiyi hayata bağladı. Genç yaşta trafik kazasında hayatını kaybeden Samet Durmuş'un sınıfında ise hüzün hakim. Okuldaki arkadaşları Samet'in oturduğu sıraya çiçek ve fotoğrafını koydu. Öte yandan Durmuşun kaza geçirdiği gün tarlaya çalışmak için gittiği ve daha ilk iş günü olduğu öğrenildi.

Seyfettin Aras

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.