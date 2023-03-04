Orgeneral Çetin: 'En kısa zamanda yaraları saracağız'

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 11 ilin etkilendiği ‘asrın felaketi' olarak adlandırılan depremden önemli boyutta etkilenen Osmaniye'de yaralar sarılmaya devam ediyor. Bu çerçevede, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Osmaniye'ye gelerek depremin etkilediği bölgelerde incelemelerde bulundu. Orgeneral Çetin, ziyaretleri çerçevesinde, Vali Erdinç Yılmaz, Belediye Başkanı Kadir Kara, Mersin İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, Osmaniye İl Jandarma Komutanı Can Altundarak ve beraberindeki heyetle birlikte, Osmaniye Belediyesi Afet İrtibat Merkezinde de incelemelerde bulundu. Belediye Başkanı Kadir Kara, koordinasyon merkezinde yürütülen çalışmalar hakkında Orgeneral Arif Çetin'e bilgi verdi.

Afet irtibat merkezinden yürütülen çalışmalar konusunda Belediye Başkanı Kadir Kara'yı, kutlayıp teşekkür eden Orgeneral Çetin, çok güzel ve koordineli bir hizmet merkezi gördüğünü ifade etti. Orgeneral Çetin, “Halkımızın yarasını sarmak için, Sayın Valim, Belediye Başkanım, askeri, polisi seferberiz. Emeği geçen bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. İnşallah en kısa zamanda yaraları saracağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın emir ve talimatları o şekilde. Biran önce iş bitene kadar buradayız.” Dedi.

Orgeneral Arif Çetin, kentteki diğer deprem bölgelerinde incelemelerde bulunmak üzere afet irtibat merkezinden ayrıldı.

Müslüm Balko



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