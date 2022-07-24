İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Örgüt içerisinde silahlı fotoğrafları çıktı, 'Biz değiliz' dediler

Örgüt içerisinde silahlı fotoğrafları çıktı, 'Biz değiliz' dediler
Örgüt içerisinde silahlı fotoğrafları çıktı, 'Biz değiliz' dediler

Adana’da terör örgütü PKK/KCK/YPG’ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 zanlıdan 3’ü tutuklandı. Örgüt içerisinde silahlı fotoğrafı çıkan 2 şüphelinin, 'Biz değiliz' dediği öğrenildi.

Örgüt içerisinde silahlı fotoğrafları çıktı, 'Biz değiliz' dediler - Tıkla İzle

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu koordinasyonunda, 6 sene önce Suriye'nin kuzeyinden Türkiye'ye giriş yapan ve şu anda çeşitli işlerde çalışan İ.H. (45), H.A. (34), S.A. (26) ve H.E.F.'nin (22) Suriye'de PKK/KCK/YPG adına faaliyet gösterdiklerini tespit etti.

22 Temmuz'da şafak vakti eş zamanlı düzenlenen operasyonla 4 zanlı gözaltına alındı. H.E.F. ve S.A.'nın örgüt içerisinde çekilmiş silahlı fotoğrafları ortaya çıkarken, zanlıların fotoğraftaki kişilerin kendileri olmadığını söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkartılan 4 zanlıdan İ.H. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. S.A., H.A. ve H.E.F. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Umutcan İşledici - Elif Ayşenur Bay

İLGİLİ HABER
Adanada orman yangını Adana’da orman yangını
İLGİLİ HABER
Adanada trafik kazasında 3ü çocuk 4 kişi yaralandı Adana’da trafik kazasında 3’ü çocuk 4 kişi yaralandı
İLGİLİ HABER
2 ay önce Adanada çalınan motosiklet, Bursada bir daha çalındı 2 ay önce Adana'da çalınan motosiklet, Bursa'da bir daha çalındı

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.