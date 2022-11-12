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Örgüt mensuplarının yaşam malzemesi bulundu

Örgüt mensuplarının yaşam malzemesi bulundu
Örgüt mensuplarının yaşam malzemesi bulundu

Adıyaman’da 2014-2016 yılları arasında bölücü terör örgütü PKK/KCK mensuplarının kullandığı değerlendirilen toprağa gömülü şekilde yaşam malzemesi bulundu.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı görevlileri, ‘Leylak' isimli dedektör köpeğin de katılımıyla toprağa gömülü yaşam malzemesi buldu.

Adıyaman merkeze bağlı kırsalda 2014-2016 yılları arasında faaliyet gösteren bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen kayalık alan içerisinde toprağa gömülü vaziyette yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler üzerinde olay yeri inceleme timi tarafından gerekli çalışmalar yapılarak delil niteliğindeki malzemelere el konuldu. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturmaların devam ettiği öğrenildi.

Ahmet Arslantaş

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