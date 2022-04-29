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Örgüt üyeliğinden gözaltına alınan İBB çalışanı tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi

Örgüt üyeliğinden gözaltına alınan İBB çalışanı tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi
Örgüt üyeliğinden gözaltına alınan İBB çalışanı tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi

İstanbul'da, 'terör örgütü PKK/KCK'ya üye olma' suçundan gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanı Şafak D., tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'terör örgütü PKK/KCK üyesi olma' suçundan hakkında yakalama kararı bulunan ve örgüt kampında bir grup teröristle çekilmiş silahlı fotoğrafı ortaya çıkan Şafak D.'yi önceki gün operasyonla yakalamıştı.

PKK'nın dağ kadrosundan örgüt üyeleri ile birlikte silahlı fotoğrafları ortaya çıkan Şafak D., İstanbul Büyükşehir Belediyesinde Sosyal Hizmet Uzmanı (Sosyal Çalışmacı) olarak görev yapıyordu. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince sorgulanan Şafak D., emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüpheli Şafak D., tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Sema Demir
 

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