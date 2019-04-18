İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Orhan Gencebay hastaneye kaldırıldı

Orhan Gencebay hastaneye kaldırıldı
Orhan Gencebay hastaneye kaldırıldı

Ünlü ses sanatçısı Orhan Gencebay, göğüs ağrısı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Müzik dünyasının 'Orhan Baba' lakaplı sanatçısı Orhan Gencebay sevenlerini korkuttu. Göğüs ağrısı nedeniyle kaldırıldığı özel bir hastanede hastanede müdahalede bulunuldu. Gencebay'ın tıkanan damarlarına anjiyo yapılırken 3 stent takıldı. Gencebay'ın eşi Sevim Emre sosyal medyadan açıklama yaparak hayat arkadaşının durumunun iyi olduğunu ve tedavisinin devam ettiğini açıkladı. Başta anjiyo işlemini gerçekleştiren doktorlara ve hastane personeline teşekkür eden Emre, "Orhan Gencebay'ın sağlık durumu gayet iyi ve emin ellerde" dedi. 

Orhan Gencebay kimdir?
4 Ağustos 1944 Samsun doğumlu olan Orhan Gencebay ya da gerçek adıyla Orhan Kencebay Türk besteci, ses sanatçısı, şair, enstrümanist, aranjör, müzik yapımcısı, müzik direktörü ve aktördür. Müzik dünyasında'Orhan Baba' olarak tanınır.  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.