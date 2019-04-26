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Orhan Gencebay'ın oğlunu bıçaklayan şüpheli yakalandı

Orhan Gencebay'ın oğlunu bıçaklayan şüpheli yakalandı
Orhan Gencebay'ın oğlunu bıçaklayan şüpheli yakalandı

Ünlü sanatçı Orhan Gencebay’ın oğlu Gökhan Murat Emre Gencebay’ı trafikte yaşanan yol verme kavgası sonucu bıçaklayan ticari taksi sürücüsü yakalandı.

Olay, gündüz saatlerinde Beşiktaş Gayrettepe Mahallesi Posta Caddesi üzerinde yaşanmıştı. Edinilen bilgiye göre, ünlü sanatçı Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Murat Emre Gencebay, kız arkadaşının kullandığı araç ile seyir halinde olduğu sırada taksi şoförü D.E. ile yol verme yüzünden aralarında tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, taksi sürücüsü D.E. Gencebay'ı bıçakla yaralayarak olay yerinden kaçmaya çalıştı. 

Hayati tehlikesi olmadığı öğrenilen Gencebay hemen hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis ekipleri kaçan şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına alındı. Yakalanan ticari taksi sürücüsü D.E. polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.  

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