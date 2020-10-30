Orijinal Ürünler Bade Butik'te

Yeni gelenler kategorisinde en şık ve en kaliteli ürünleri bulacağınız, e-ticaret sitesi www.badebutik.com üzerinden giriş yaparak, ürün siparişi verebiliyor. Üyelik sistemiyle çalışan sitede, 100 TL ve üzeri alışverişlerde kargo ücreti de yok.

İsteyen alışveriş meraklıları, seçili ürünleri takip ederek \%70'e varan indirim fırsatından da yararlanıyor. Kredi kartıyla online ödeme, banka havalesi/EFT ve kapıda ödeme seçenekleriyle alışveriş yapma imkânı sunuluyor.

Mevsime Uygun Elbiseler

Mevsime uygun elbise modelleri, penye ya da keten kumaşlı yazlık elbiseler, butik içinde tercih edebileceğiniz en güzel modelleri sunar. İsterseniz çizgili desenlere sahip isterseniz V yakalı ya da askılı elbiseler siz ve sevdikleriniz için, birbirinden şık modellere ev sahipliği yapıyor.

Zevkinize ve tarzınıza uygun olabilecek 300'den fazla elbise modelini bulacağınız Bade Butik, soğuk kış günlerinde kadife, triko, kruvaze yakalı elbise ve balıkçı yaka elbise modellerini sizlere sunuyor.

Büyük Beden Hanımlar Unutulmadı

Kadın giyim içinde büyük beden hanımları unutmayan Bade Butik, toparlayıcı zayıf gösteren korselerin yanında yüksek bel Jean pantolonlara, gömleklere, çiçek desenli elbiselere kadar, birbirinden farklı çeşit sunuyor.

Sadece günlük olarak değil, özel günlerde ve şık davetlerde de tarzınızı ve zevkinizi ortaya koyabileceğiniz yüzlerce farklı büyük beden giyim ürününü bulacağınız Bade Butik, çoğu ürününde indirim uygularken, aynı zamanda belli miktarlardaki alışverişlere ücretsiz kargo hizmetini de var.

Trendleri Yakalayabilirsiniz

Değişen modayı ve trendleri her zaman yakalayabileceğiniz kadın giyim ürünleri, en yeni modelleri ile moda stilinizi oluşturabilir, 7/24 alışveriş olanağı sunan sitede; son moda pantolonlara, deri ceketlere, Jean pantolonlara, gömlek ve trikoları, sweatshirtlere, mont ve kabanlara en uygun fiyatlarla ve ödeme seçenekleriyle sahip olabilirsiniz.

Kaynak: www.badebutik.com

