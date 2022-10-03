Orlene Kasırgası Meksika'yı vurdu

Büyük Okyanus'ta oluşan Orlene Kasırgası, kategori 1 kasırga seviyesinde Meksika'yı vurdu. Sinaloa eyaletindeki Isla del Bosque kasabasında karaya inen Orlene, bölgede şiddetli yağışlara ve fırtınaya neden oldu.

Yetkililer, bazı yerleşim bölgelerinde elektrik ve su kesintisi yaşandığını, yıkılan ağaçlar nedeniyle bazı yolların ulaşıma kapandığını aktararak, riskli bölgelerde yaşayan 400 kişinin tahliye edildiğini açıkladı. Saatteki hızı 165 kilometreyi bulan kasırganın Sinaloa, Nayarit, Durango, Jalisco ve Colima eyaletlerinde etkisini göstermesi bekleniyor.



Saim Sevinç



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