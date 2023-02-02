Orman beyaz gelinliği ile mest etti

Bir çok ilde olduğu gibi Adana'nın da belirli bölgelerinde de kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı ile birlikte ortaya izlenmesi keyif veren görüntüler çıktı. Feke Orman Müdürlüğüne bağlı Aytepesi, Maran işletme şefliği bölgesinde bulunan kızılçam ve katran ağaçlarının yoğun kar yağışı ile birlikte oluşturduğu manzara objektiflere yansıdı. Ormanda Katran ağaçlarının beyaz örtü ile oluşturduğu manzara herkesi mest etti.

Beril Solmuşgül

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