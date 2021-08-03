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Orman Genel Müdürlüğü: 'Köyceğiz'de söndürme helikopteri düştüğü haberleri asılsızdır'

Orman Genel Müdürlüğü: 'Köyceğiz'de söndürme helikopteri düştüğü haberleri asılsızdır'
Orman Genel Müdürlüğü: 'Köyceğiz'de söndürme helikopteri düştüğü haberleri asılsızdır'

Orman Genel Müdürlüğü, sosyal medyada yer alan Köyceğiz bölgesinde söndürme helikopterlerinden birinin düştüğü haberlerinin asılsız olduğunu açıklayarak, vatandaşları resmi bilgilere dikkate almaya davet etti.

Muğla'da 6 ilçede orman yangınlarıyla mücadele canla başla devam ederken, Orman Genel Müdürlüğü, sosyal medya yer alan Köyceğiz bölgesinde söndürme helikopterlerinden birinin düştüğü haberinin asılsız olduğunu açıkladı.

Orman Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Sosyal medyada dolaşıma giren Muğla/Köyceğiz bölgesinde yangın söndürme helikopterinin düştüğü haberleri asılsızdır. Vatandaşlarımızı, sadece resmi ve yetkili makamların açıklamalarını dikkate almaya davet ediyoruz” ifadelerine yer verildi.
 

İbrahim Kılınç
 

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