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Orman Genel Müdürlüğüne bin 613 personel alınacak

Orman Genel Müdürlüğüne bin 613 personel alınacak
Orman Genel Müdürlüğüne bin 613 personel alınacak

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğüne, merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere bin 613 personel alınacak.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Orman Genel Müdürlüğüne personel alımıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Orman Genel Müdürlüğümüzün merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 2023 yılı Ocak ayı içerisinde, çeşitli branşlarda bin 482 sözleşmeli personel ve 131 geçici orman işçisi olmak üzere toplam bin 613 personel alımı gerçekleştireceğiz. Allah devletimize, milletimize hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin" ifadelerini kullandı.

Huzeyfe Tarık Yaman

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