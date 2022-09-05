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Orman işçisi müdahale ettiği yangında zehirlendi

Orman işçisi müdahale ettiği yangında zehirlendi
Orman işçisi müdahale ettiği yangında zehirlendi

Denizli’nin Çal ilçesinde çıkan yangına müdahale eden orman işçisi, dumandan zehirlenmesi sonucu hastaneye kaldırıldı.

Yangın; Çal ilçesine bağlı İsmailler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; bölge halkı tarafından ormanlık alanda çıkan dumanların fark edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve orman ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden ekiplerin dumanın yerini bıraktığı alevlere hızla müdahale ederek kontrol altına almaya çalıştı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler ekiplerin yoğun mücadelesi sonrası kontrol altına alınarak söndürüldü. Bu sırada alevlere müdahale eden orman işçisi Mustafa Ay (21), yoğun dumandan zehirlendi. Meslektaşları tarafından ilk müdahalesi yapılan Mustafa Ay, ambulansla Çal Devlet Hastanesi'ne, oradan ise Denizli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Alevlerin yükseldiği ormanda 2 dekar alan küle dönerken, hastaneye kaldırılan işçinin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Murat Kocabaş

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