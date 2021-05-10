Orman işletme ekipleri gece devriyesiyle ormanlara sahip çıkıyor

Orman Toplu Koruma görevlileri, ormanlara sahip çıkıyor. Aliağa Orman İşletme Şefliği Orman Toplu Koruma görevlileri, özelikle tam kapanma döneminde işlenebilecek orman suçlarına karşı gece karış karış Foça ve Aliağa ormanlarını dolaşıyor. Suçlulara göz açtırmayan ekipler, iki ayrı ekiple gün doğumuna kadar ormanlarda nöbet tutarak devriye atıyor.

İzmir Orman İşletme Müdürü Ersen Çetin, gelecek kuşakların emaneti zümrüt yeşili ormanların bu milletin milli serveti olduğunu ifade ederek; açma, işgal ve faydalanma, kesme, sökme, budama veya boğma yolları ile buralarda yapılacak her türlü kaçak yapı ve tesislerin kanunlarla engellendiği ifade etti.

Ersen Çetin, İzmir'de devriye ekiplerin yanı sıra önemli noktalara yerleştirilmiş foto kapanlarında 24 saat kayıt yaptığını sözlerine ekledi.