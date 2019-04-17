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Orman İşletme Müdürlüğü deposuna ayı girdi

Orman İşletme Müdürlüğü deposuna ayı girdi
Orman İşletme Müdürlüğü deposuna ayı girdi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait depoya ayı indi. O anlar ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Yiyecek arayan ayı istediğini bulamayınca geldiği gibi kayıplara karıştı.

Olay Hayriye Mahallesi'nde bulunan İnegöl Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait depoda meydana geldi. Depoya gece yiyecek arayan bir ayı girdi. Depodaki orman bekçileri, güvenlik kamerası görüntülerini incelediklerinde büyük şaşkınlık yaşadı. Güvenlik kamerası tarafından kayıt edilen görüntülerde ayının büyüklüğü çalışanları şok etti. Merdivenlere insan gibi çıkan ayı bir süre yiyecek aradıktan sonra istediğini bulamayınca geldiği gibi gözden kayboldu. Geriye ise ayının güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri kaldı. 

Seyfettin Aras

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