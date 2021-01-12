Orman köylüsüne 250 milyon TL destek

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, Orman ve Köy İlişkileri Dairesi Başkanlığı (ORKÖY) ile ormanların korunması, geliştirilmesi ve işletilmesi için orman köylüsünü sosyo-ekonomik projelerle destekleyerek, yaşam kalitesini iyileştirip, gelir seviyelerini artırarak ormanlar üzerindeki olumsuz baskıyı azaltmayı ve orman-halk ilişkilerini düzenleyerek ormanların sürdürülebilir yönetimini sağlamayı amaçlıyor.

“2021 yılında 300 milyon TL destek”

Orman köylüsüne destek olunurken bir yandan da ülke ekonomisine katkı sağlandığını belirten Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, “Ormancılık istatistiklerine göre bugün Türkiye'de yaklaşık 23 bin orman köyünde 7 milyon vatandaşımız yaşıyor. Türkiye'nin coğrafi yapısını göz önüne alarak ihtiyaç doğrultusunda orman köylülerimiz için yeni projeler geliştirmeye, onlara ek istihdam alanları sağlamaya çalışıyoruz. Orman köylülerimizin daha müreffeh şartlara ulaşmaları için gereken gayreti gösteriyoruz” dedi.

2020 yılı uygulamalarının yüzde 100'ünün gerçekleştiğini kaydeden Karacabey, bilgi almak ya da faydalanmak üzere müracaatta bulunmak isteyen vatandaşların, köylerinin bağlı bulunduğu Orman İşletme Şefliği, Orman İşletme Müdürlüğü ya da Orman Bölge Müdürlükleri ile irtibata geçmeleri halinde gerekli desteğin verileceğini belirtti.

Karacebey ayrıca, 2021 yılında, sosyal nitelikli olarak güneş enerjisi ile su ısıtma sistemi, dam örtülüğü, dış cephe mantolama, pelet sobası, pelet sobalı kalorifer sistemi, ekonomik nitelikli olarak ise; motorlu testere ve koruyucu giyim malzemesi, tomruk çekme vinci (tambur), traktör, tomruk (kabuk) soyma makinesi, yükleyici-istifleyici aksamı, süt sığırcılığı, süt koyunculuğu, besi sığırcılığı, besi koyunculuğu, manda yetiştiriciliği, seracılık ve mikro kredi olmak üzere çeşitli proje türlerinde 240 milyonu kredi, 60 milyonu hibe olmak üzere toplamda 300 milyon TL destek vermeyi hedeflediklerini belirtti.

17 yılda 235 bin kişiye 3,3 milyar TL destek

Orman köylüsünün refah seviyesinin her geçen yıl daha da iyileştiğine dikkat çeken Karacabey 2003-2019 yılları arasında 235 BİN 254 aileye 3,3 milyar TL, 204 kooperatif projesine ise 116,6 milyon TL destek sağlandığını açıkladı. 2020 yılında 9.248 aile ve 2 kooperatife 56,2 milyon TL hibe ve 194,1 milyon TL kredi olmak üzere toplam 250,3 milyon TL destek verildiğini vurgulayan Karacebey, “2.119 aileye uygulanan sosyal maksatlı projelerle 28 bin ster yakacak odun tasarrufu sağlanarak, karbon yutak alanları olan ormanlarımız korunmuştur. 7 bin 129 aileye uygulanan ekonomik maksatlı projelerle 29 bin kişiye de istihdam sağlanmıştır” dedi.