Orman Mühendisi Oğuz Avşar Aydın'ın acı haberi baba evine ulaştı

Orman Genel Müdürlüğü tarafından Rusya'dan kiralanan ve Adana Orman Bölge Müdürlüğü hizmetinde kullanılan Beriev Be-200 tipi yangın söndürme uçağı, Kahramanmaraş'taki orman yangınına müdahale esnasında düştü. İçindeki 5'i Rus, toplam 8 mürettebat ise hayatını kaybetti.

Mersinli Orman Mühendisi Oğuz Avşar Aydın'ın Mut ilçesinde yaşayan ailesine acı haber verildi.

Baba Salih ile anne Emine Aydın acı haberin üzerine ağlayarak feryat etti. Mut Kaymakamı Fatih Erdoğan, Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker, Mut Emniyet Müdürü Zafer Şenocak ve İlçe Jandarma Komutanı Ahmet Kemal Balcı aileye taziyelerini iletti.

Hasan Çetin



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