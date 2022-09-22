'Orman ürünleri ziyan olmasın' diye pelet fabrikası kurdu

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde yaşayan girişimci Bünyamin Şimşek kurduğu pelet fabrikasıyla orman ürünlerini biyoyakıta dönüştürüyor. Daha önce ormancılık yaptığını ve ihaleyle girdiği işler sonucunda kesilen ağaçların bazı bölümlerinin kullanılmayarak ziyan olduğunu söyleyen Şimşek, bu duruma gönlünün el vermediğini ve bu ürünleri değerlendirmek için sıfırdan pelet fabrikası kurduğunu ifade etti.

Girişimci Bünyamin Şimşek, vatandaşların ormanlardan veya atölyelerinden arta kalan orman ürünlerini de belli bir ücret karşısında aldıklarını ve hem ekonomiye hem de geri dönüşüme katkı sağladıklarını dile getirdi. Zamanla üretim kapasitesini artıracak fabrika sahibi, bölgenin biyoyakıt ihtiyacını karşılamayı hedefliyor.

Uğur Bulut - Uğur Aydın

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