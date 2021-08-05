Orman yangını bölgesinde 'bizim sırtımız yere gelmez' dedirten görüntü

Manavgat'ta 28 Temmuz öğlen 12.05'te çıkan orman yangının 9'uncu gününde bölgedeki yanan bazı alanları söndürme çalışmaları devam ediyor. Ormanda yangını tamamen söndürmek için görevliler canla başla mücadele ederken, bölge halkı da hem yangına hem de görevlilere destek oluyor.

Bunlardan bir tanesi de ismi öğrenilemeyen yaşlı bir kadın oldu. Vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, yaşlı kadının sırtındaki çantayla ormanlık alanda görevlilere erzak taşıdığı görüldü.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, binlerce kez izlenirken, kullanıcılar ‘Bizim sırtımız yere gelmez' yorumunda bulundu.

Suat Metin



İLGİLİ HABER Manavgat'ta söndürülen alanlar havadan görüntülendi

İLGİLİ HABER İtfaiye erleri Manavgat'ta alevleri söndürmeye çalışırken büyük tehlike atlattı