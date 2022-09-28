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Orman yangını eylemlerinden sorumlu olan PKK'lı etkisiz hale getirildi

Orman yangını eylemlerinden sorumlu olan PKK'lı etkisiz hale getirildi
Orman yangını eylemlerinden sorumlu olan PKK'lı etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), kırmızı kategoride aranan ve orman yangını eylemlerinden sorumlu olan PKK/KCK'lı Sabah Oğur'u Suriye'nin Halep kentindeki operasyonla etkisiz hale getirdi.

Terör örgütü PKK/KCK Başkanlık Konseyi'ne bağlı sözde Komalen Ciwan Koordinasyonu (Gençlik Topluluğu) yönetiminde yer alan ve aynı zamanda Ateşin Çocukları İnisiyatifi sorumlularından olan, İçişleri Bakanlığı Terörden Arananlar Listesi'nde ise kırmızı kategoride bulunan “Şilan Emgihan” kod adlı terörist Sabah Oğur, MİT'in nefes kesen operasyonu neticesinde Suriye'nin Halep kırsalında etkisiz hale getirildi. 

Utku Şimşek

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