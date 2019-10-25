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Orman yangını nedeniyle on binlerce kişi tahliye edildi

Orman yangını nedeniyle on binlerce kişi tahliye edildi
Orman yangını nedeniyle on binlerce kişi tahliye edildi

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde başlayan ve hızla yerleşim yerlerine yayılan orman yangını nedeniyle on binlerce kişinin tahliye edildiği açıklandı.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde başlayan ve hızla yayılan orman yangını on binlerce kişinin evlerini terk etmesine neden oldu. Kuru hava ve etkili rüzgarla birlikte yaşam alanlarını tehdit eden yangın giderek büyüyor. Tedbirlerin arttırıldığı bölgede zorunlu elektrik kesintilerinin yapıldığı bildirildi. Ülkenin en büyük kuruluşu Pacific Gas and Electric Company (PG&E), bu hafta sonu San Francisco Körfez Bölgesi'nin tamamında elektrik kesintilerinin yaşanacağı uyarısında bulundu. Bu ay içerisinde gerçekleştirilen üçüncü büyük kesintinin yaşanacağı belirtildi.
Kaliforniya'nın güneyinde ise iki yangının devam ettiği, kontrollü söndürme çalışmalarının sürdüğü aktarıldı. Yetkililer şu ana kadar yaralı ya da ölünün olmadığını belirtti.

Kuzey Kaliforniya'da 2 yıl önce meydana gelen yangında ise 44 kişi hayatını kaybetmişti.

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