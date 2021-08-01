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Orman yangını şehidi Yaşar Cinbaş'ın son görüntüleri paylaşıldı

Orman yangını şehidi Yaşar Cinbaş'ın son görüntüleri paylaşıldı
Orman yangını şehidi Yaşar Cinbaş'ın son görüntüleri paylaşıldı

Orman Genel Müdürlüğü, Antalya Manavgat’ın ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında şehit olan orman işçisi Yaşar Cinbaş'ın son görüntülerini paylaştı.

Orman yangını şehidi Yaşar Cinbaş’ın son görüntüleri paylaşıldı - Tıkla İzle

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında içinde bulunduğu arazözde hayatını hayatını kaybeden orman işçisi Yaşar Cinbaş'ın yangınla mücadele ederken çekilen son görüntüsü ortaya çıktı.

Orman Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde, mesai arkadaşlarıyla birlikte alevlere müdahale ettiği görülüyor.

Orman Genel Müdürlüğü, şehit Yaşar Cinbaş'ın görüntülerini ,“Canı pahasına mücadelesini ilelebet yaşatacağız. Yeşil vatan sana minnettar” notuyla paylaştı.

Önder Aydın
 

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